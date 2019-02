Eden Hazard spil in trainerswissel bij Chelsea? Zinedine Zidane toont interesse, maar stelt eisen

Zinedine Zidane heeft zijn wederzijdse interesse uitgesproken om coach te worden van Chelsea, maar stelt daarvoor enkele voorwaarden. Dat meldt The Sun. De bobo’s bij de Londense voetbalclubs hadden eerder al gezegd dat ze Zidane als opvolger wilden voor Sarri als die laatste de resultaten niet zou opkrikken.

Chelsea staat momenteel zesde op 1 puntje van de top 4. Als Sarri zijn job wil houden, moet hij ervoor zorgen dat Chelsea in de top 4 eindigt dit seizoen en presteert in het bekertoernooi.

Hazard, budget en inspraak

Sarri staat dus onder druk, en de uitgesproken interesse van de machthebbers bij Chelsea legt dat er alleen maar meer op. Zinedine Zidane, ex-coach van Real Madrid en drievoudig Champions League-winnaar met de Spaanse club, zou bovenaan het lijstje staan om Sarri op te volgen. De Fransman heeft nu ook zijn interesse uitgesproken om met de club samen te werken, maar stelt ook een aantal voorwaarden. Dat meldt The Sun. Zo wil hij de zekerheid om met Eden Hazard samen te werken, die uitgerekend aan Real Madrid wordt gelinkt. De interesse van Zidane in Hazard is niet nieuw. Zidane wilde in zijn tijd bij Real ook al met de Rode Duivels samenwerken en het gerucht gaat dat Zidane bij De Koninklijken opstapte na een dispuut over Hazard met voorzitter Florentino Perez.

Zidane wil ook een transferbudget van 200 miljoen pond (iets minder dan 230 miljoen euro) als hij om de kern te versterken naar Chelsea zou komen en inspraak in het transferbeleid.

Bronnen dicht bij Zidane weten echter ook dat de Fransman de job niet meteen verwacht, omdat Sarri zijn toekomst in eigen handen heeft en bijgevolg de gestelde doelen toch nog kan halen.

LEES OOK: The Sun: “Zidane stapte op bij Real Madrid na een dispuut over Eden Hazard”