Jessica belde nog naar haar vader om hulp, maar voor die kon tussenkomen, stak haar vriend haar dood

Een jonge vrouw (29) is afgelopen weekend neergestoken door haar partner. Ze overleed in haar woning nabij Luik aan haar verwondingen. Kort voor haar dood belde ze haar vader om hulp. Eens hij ter plekke was, kwam alle hulp te laat. Van de verdachte ontbreekt elk spoor. Dat meldt La Meuse.

In de nacht van zaterdag op zondag belde Jessica al wenend naar haar vader. Op de achtergrond hoort hij een zware ruzie. Tussen het geroep en de tranen door zegt ze dat ze bang is en dat hij snel moet komen.

Eens ter plekke in Hollogne-aux-Pierres, nabij Luik, kruiste de vader de partner van zijn dochter (39). Het is niet duidelijk of de twee woorden hebben gewisseld, maar hij scheen gehaast en vertrok in het holst van de nacht met zijn tienjarige zoon. Vervolgens heeft de vader een deur moeten intrappen. In het huis trof hij het levenloze lichaam van zijn dochter aan. Ze had meerdere steekwonden, waarvan één in haar hals. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. De vrouw is ter plekke overleden.

Gezien de partner zich uit de voeten maakte en momenteel spoorloos is, heeft het parket hem aangeduid als de voornaamste verdachte. Hij wordt momenteel in heel het land actief opgespoord. Het onderzoek ligt momenteel bij de sectie ‘moordzaken’ van het parket van Luik. Over het motief van de man is momenteel niets bekend. Ook de buren hadden geen idee welk drama zich daar afspeelde. “We zagen ze niet zo veel meer”, klinkt het. Eén van de voornaamste zorgen van het parket is de tienjarige jongen. De man kreeg de jongen uit een vorige relatie. De man staat overigens ook geseind in de schengenzone, dus ook binnen Europa zal hij niet met het vliegtuig kunnen reizen.