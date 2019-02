Uitzonderlijk: van 2-1 naar 1-2 door de VAR in Serie A

Antwerp vloekte dit weekend op de VAR nadat die een toegekende strafschop in de slotfase herriep, maar het kan nog erger. In het Italiaanse duel tussen SPAL en Fiorentina ging de score via de VAR plots van 2-1 naar 1-2. De oorzaak? Een niet gefloten strafschop voor een fout op Fiorentina-speler Chiesa. Daarop lanceerde SPAL de tegenaanval waarna Valoti de 2-1 scoorde.