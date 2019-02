Labour-parlementsleden stappen op uit partij: “Cultuur van pesterijen, achterbaksheid en intimidatie”

Brussel - Zeven parlementsleden van Labour scheuren zich af van de oppositiepartij en gaan als onafhankelijke zetelen. Dat hebben ze aangekondigd op een persconferentie, melden de Britse media. De zeven konden zich niet vinden in de brexitaanpak van leider Jeremy Corbyn. Een onderzoek naar mogelijke antisemitische haatmisdrijven binnen de partij en de volgens hen halfslachtige aanpak door Corbyn, was de druppel.

Van de zeven parlementsleden zijn Chuka Umunna uit het kiesdistrict Streatham en Luciana Berger uit Liverpool Wavertree de bekendste. De anderen zijn Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker en Ann Coffey. Alle zeven zijn ze backbenchers, en maken ze dus geen deel uit van de partijtop.

Ze namen maandagochtend ontslag uit de partij uit onvrede met het leiderschap van Jeremy Corbyn. Hij trad volgens hem niet hard genoeg op nadat het gerecht eind vorig jaar een onderzoek naar mogelijke antisemitische haatmisdrijven binnen Labour opende. Berger sprak van een “institutioneel antisemitisme” binnen de partij. “Ik laat een cultuur van pesterijen, achterbaksheid en intimidatie achter mij. Ik was beschaamd om lid te zijn van Labour.”

“Machinale politiek van extreemlinks”

Ook de aanpak van de Brexit, en vooral het gebrek aan eensgezindheid, was een beslissende factor. “Het partijleiderschap faciliteert de Brexit”, zei Mike Gapes. “Jeremy Corbyn en zijn volgers staan aan de verkeerde kant in zo veel internationale dossiers, van Rusland tot Syrië en Venezuela.” Volgens Chris Leslie is de partij “gehijackt door de machinale politiek van extreemlinks”.

Het zevental zal nu als een onafhankelijke groep zetelen in het Britse Lagerhuis.

Corbyn zelf reageerde al kort: “Ik ben teleurgesteld dat de parlementsleden het gevoel hadden niet verder te kunnen werken voor het beleid dat miljoenen heeft geïnspireerd bij de verkiezingen van 2017”, zei hij aan de BBC.