Tegen Club miste Genk vooral deze middenvelder (en het is niet Pozuelo)

Alejandro Pozuelo vinden we een topspeler. Meer zelfs: wie anders beweert, die liegt. Maar nog meer dan de Spanjaard had KRC Genk zondag in het Jan Breydelstadion nood aan een andere middenvelder. Een Noor, zichzelf geblesseerd op een kunstgrasveld en niet op weg naar Toronto FC. Waarom Philippe Clement Sander Berge (21) had kunnen gebruiken tegen Club Brugge.