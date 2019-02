Overleden medewerker Kompass stierf aan “bijzonder hoge dosis MDMA”

Gent / Appels - De 31-jarige medewerker van de Kompass Klub die op 27 januari onwel werd en later in het ziekenhuis overleed, blijkt overleden te zijn aan een “bijzonder hoge dosis MDMA”. Dat zegt het parket van Oost-Vlaanderen in een persbericht.

De 31-jarige man uit Dendermonde werd rond 6 uur ’s ochtends onwel na zijn werkshift. Hij werd overgebracht naar het UZ Gent, maar overleed later in het ziekenhuis. Het parket stelde een wetsdokter aan die bloed- en urinestalen onderzocht.

“Uit het onderzoek blijkt dat het om een druggerelateerd overlijden gaat”, zegt het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. “De beschikbare informatie wijst op een bijzonder hoge dosis MDMA in combinatie met een mogelijk vooraf bestaande gevoeligheid of medische voorgeschiedenis. XTC-pillen met dergelijke hooggedoseerde MDMA circuleren momenteel op de Gentse drugsmarkt”, weet het parket.

Tijdens de nacht van 26 op 27 januari werden twee drugdealers uit Brugge op heterdaad betrapt in de Kompass Klub en de Art Cube in Gent. Zij werden door het parket allebei gedagvaard in snelrecht en zullen zich op 26 februari moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. “De twee opgepakte dealers waren onder meer in het bezit van XTC-pillen met een dergelijke hoge dosering MDMA”, aldus het parket.