Voorzitter ‘cannabis-vzw’ riskeert 2 jaar cel: “Ik ben niet iemand aan het hoofd van een chemisch drugslab, ik ben een bloemist”

Stekene - De voorzitter van een vzw die cannabis kweekt in een serre in Stekene en de oogst ervan verdeelt over 150 leden, riskeert twee jaar cel. Maar volgens ‘wietboer’ Fatih P. is alles perfect legaal. “Elk lid is eigenaar van één plant. Ik breng die alleen maar groot.”

De doortocht van Fatih P. (41) maandag in de correctionele rechtbank in Dendermonde ging niet onopgemerkt voorbij. Gekleed in een T-shirt met daarop grote groene hennepbladeren stak hij vanaf het moment dat zijn handboeien los waren een vurig pleidooi af voor het gebruik van cannabis. “De plant neemt pijn weg zonder dat je er iemand mee lastigvalt. Het is iets natuurlijks. En dat in tegenstelling tot allerlei medicatie en pijnstillers die als vergif aanvoelen in je lichaam. Van cannabis is er nog nooit iemand overleden.”

Fatih P. is de voorzitter van de vzw Oost West Thuis Best uit de Kemelstraat in Stekene. Onder de noemer van die, zoals hij het zelf noemt ‘cannabis social club’, verbouwt hij in de serre achter zijn woning al sinds 2015 cannabis. Toen de politie er op 9 oktober van vorig jaar binnenviel, werden er 184 wietplanten en een hele lading oogstrijpe cannabis aangetroffen.

10 joints per dag

Fatih P., die bij het gerecht al bekend stond voor 23 eerdere drugsfeiten waaronder een plantage met duizend wietstruiken, werd onmiddellijk in de boeien geslagen. De man, die naar eigen zeggen tien joints per dag rookt, zit tot op vandaag in de cel. Hij riskeert nu twee jaar cel en een fikse geldboete. Toch is P. ervan overtuigd dat wat hij met zijn vzw doet perfect legaal is. “Alle leden tekenen een overeenkomst waarmee ze aangeven eigenaar te zijn van één wietplant. Ik breng de planten alleen maar groot. Ik ben niet iemand die aan het hoofd staat van een chemisch drugslab, maar een bloemist.”

Aan het einde van het proces gaf Fatih P. de rechter nog mee dat hij in de gevangenis waar hij momenteel verblijft zijn celgenoten ‘inlicht’ over zijn levensstijl en -visie. “De waarheid zal wel winnen”, verzekerde hij de voorzitter nog.