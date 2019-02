Vaste klant snelt overvallen bakkersdochter te hulp: “Dader stak recht in haar nek en begon te schoppen”

Wilrijk -

Katja De Wilde (40), de vrouw die maandagochtend in haar bakkerij in de Jules Draeyersstraat op het Valaar geconfronteerd werd met een uiterst gewelddadige overvaller, heeft veel geluk gehad. Ze kreeg een messteek in de hals. “Eén centimeter naar links en haar halsslagader was geraakt. Dan had ze het waarschijnlijk niet kunnen navertellen”, zegt haar vader Theo (62), eigenaar van de zaak.