Peumans stuurt vlammende brief naar voorzitter Europees Parlement

Brussel - Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans heeft een vlammende brief gestuurd naar Antonio Tajani, de voorzitter van het Europees Parlement. Dat Tajani heeft geweigerd een conferentie van Catalaans minister-president Quim Torra en voormalig minister-president Carles Puigdemont te laten plaatsvinden in het Europees Parlement, kan voor Peumans niet door de beugel.

“Dat is een regelrechte schande”, aldus Peumans. De Catalaanse delegatie onder leiding van Torra heeft van Peumans intussen wél de toelating gekregen de conferentie maandag te laten plaatsvinden in het Vlaams Parlement.

Eind vorige week heeft Tajani een voor vandaag/maandag geplande conferentie met Catalaans minister-president Quim Torra en de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont in het Europees Parlement verboden. Tajani haalde daarbij veiligheidsbezwaren aan. “Er bestaat een risico dat het evenement een bedreiging voor het bewaren van de openbare orde kan betekenen”, luidde het in een mededeling.

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans komt woorden te kort om de houding van Tajani te veroordelen. “Dat is een regelrechte schande. Hiermee schendt het Europees Parlement de regels van democratie en vrijheid van meningsuiting, die de Europese Unie volgens haar eigen grondwet zou moeten verdedigen”, zo schrijft Peumans in een pittige brief aan zijn Europese ambtsgenoot. “In uw functie als voorzitter van het Europees Parlement hou ik u persoonlijk verantwoordelijk voor de schending van deze democratische rechten. Bovendien hoop ik dat u in dergelijke situaties met onmiddellijke ingang een meer democratische en tolerante houding aanneemt.”

Volgens Peumans versterkt Tajani met de weigering “de polarisatie” in het conflict tussen de Catalanen en de Spaanse regering. “Dat is niet de beste manier om alle Europese volkeren te verenigen”, aldus Peumans.

Peumans zelf heeft om 17 uur in het Vlaams Parlement een ontmoeting met Catalaans minister-president Torra. Nadien zou de delegatie van Torra een persconferentie organiseren in een van de commissiezalen van het Vlaams Parlement.

Peumans nodigt Tajani trouwens uit voor een bezoek aan het Vlaams Parlement. “Mag ik u vragen een bezoek te brengen aan het Vlaams Parlement? Samen met 123 collega-volksvertegenwoordigers wil ik graag luisteren naar uw standpunten met betrekking tot de Europese Unie en in het bijzonder in verband met de Catalaanse kwestie”, besluit Peumans.