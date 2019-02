Deze drie voetbalwijsheden overleven de confrontatie met de harde data niet

Ploegen die vlak voor rust op voorsprong komen, winnen de wedstrijd. Met 10 spelers spelen ploegen beter dan met 11 spelers. Wie bij een dubbele confrontatie eerst op verplaatsing speelt, heeft meer kans om door te stoten. Het zijn drie welbekende voetbalwijsheden die professor Arbeidseconomie aan de Universiteit Gent Stijn Baert heeft onderzocht. Conclusie: geen van de drie mythes kan op tegen de harde data.

Voor het onderzoek werd bestaande data van wedstrijden uit de Champions League en Europa League tussen 2010 en 2017 bestudeerd. Die data tonen aan dat geen van de drie wijsheden klopt.

Ploegen die voor de rust op voorsprong komen, hebben een slechter doelsaldo aan het einde van de wedstrijd. Dat is te wijten aan psychologische factoren zoals decompressie.

Of ploegen die met 10 spelers spelen beter spelen dan ploegen met 11 spelers, hangt dan weer af het thuisvoordeel of beter gezegd thuisnadeel. Thuisploegen spelen gemiddeld slechter als ze een rode kaart hebben, Voor ploegen die uit spelen, hangt het af van het moment waarop ze de rode kaart krijgen. Krijgen ze die in het begin van de wedstrijd, dan heeft het een negatief effect, valt de kaart in het midden van de match, dan heeft het geen effect, valt ze op het einde, dan heeft het een positief effect.

Ten slotte blijkt ook het idee van het thuisvoordeel bij dubbele confrontaties onwaar. Na onderzoek bleek dat ploegen die eerst uit spelen bij een dubbele confrontatie niet meer kans hebben om door te stoten. Het idee bestond dat die ploegen het resultaat van de uitwedstrijd konden rechttrekken in de thuiswedstrijd op het moment dat het er echt toe doet. Cijfers bewijzen evenwel dat ploegen die eerst thuis spelen en dan pas uit, vaker doorstoten dan ploegen die eerst uit spelen en dan pas thuis.

