Bayern-sterren bereiden zich op originele wijze voor op clash met Liverpool

Liverpool - Bayern München is dé clash op woensdag in de achtste finales van de Champions League. Bij de Duitse Rekordmeister zijn creatief aan de slag gegaan met de topaffiche op het kampioenenbal en hebben ze een variatie gemaakt op de iconische platenhoes van Abbey Road van The Beatles. Onder de noemer “The Bayerns come together” poseren Mats Hummels, Thomas Müller, Robert Lewandowski en Manuel Neuer op een geïmproviseerd zebrapad net zoals de legendarische band uit Liverpool dat hen 50 jaar geleden voordeed.