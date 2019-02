Minstens twee mensen omgekomen door noodweer op Kreta

Stormwind en hevige regenval hebben op het Griekse toeristeneiland Kreta aan minstens twee mensen het leven gekost, terwijl twee andere leden van dezelfde Griekse familie vermist zijn.

In de nacht van zaterdag op zondag nam het wassende water van een beek hun auto mee. Reddingswerkers vonden de lijken pas maandagochtend, berichtte de staatstelevisie ERT. Het ongeluk heeft zich in de buurt van het plaatsje Tymbaki in het zuiden van het eiland voorgedaan.

Deze winter kampt Griekenland steeds maar opnieuw met stormen die gepaard gaan met hagel, hevige wind en heftige regenbuien. Meteorologen voeren het fenomeen terug naar een hogedrukgebied boven Midden-Europa waardoor stormen naar Noord- of Zuid-Europa opschuiven.

De regen heeft ook een pluspunt: alle Griekse waterreservoirs zijn gevuld, laten de autoriteiten weten.