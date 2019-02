Michiel (19) levenslang in rolstoel, maar aanrijdster vraagt vrijspraak. “Dat het plots mijn eigen schuld zou zijn, doet pas pijn”

Oedelem / Wingene -

“Het was een ongeval. Dat neem ik haar in principe niet kwalijk. Maar het doet wel pijn dat ze het nu in mijn schoenen willen schuiven.” Michiel Pylyser (19) uit Oedelem wist gistermorgen - drie jaar nadat hij verlamd raakte tot aan zijn borst - niet wat hij hoorde toen zijn aanrijdster de vrijspraak vroeg omdat híj te snel gereden zou hebben.