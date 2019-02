Drie agenten en postbode in quarantaine na vondst wit poeder op brievenbus

Herent - Op de publieke brievenbus voor het gemeentehuis De Kouter van Herent is maandagmiddag een verdacht wit poeder aangetroffen. De lokale politie en de Leuvense brandweer hebben de omgeving afgesloten. De civiele bescherming en de ontmijningsdienst DOVO kwamen ter plaatse voor onderzoek van het verdacht poeder. Dat meldt de lokale politie HERKO (Herent-Kortenberg).

Om veiligheidsredenen werd door de brandweer een ruime perimeter ingesteld waardoor de Spoorwegstraat in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten was ter hoogte van het gemeentehuis. Een omleiding werd voorzien via de Leo Meulemansstraat en de Rijweg. Het eenrichtingsverkeer in de Rijweg werd ook tijdelijk opgeheven.

Bloem

Volgens politiewoordvoerder Johan Vanhumbeek gaat het wellicht om bloem. “Volgens de eerste testen gaat het wellicht om bloem”, klinkt het. “Maar er wordt voor de zekerheid nog extra onderzoek gedaan. Poeder zat in de brievenbus zelf, het ging dus niet om een poederbrief.”