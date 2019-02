Directeur van Europese Commissie die werkneemster verkrachtte krijgt vier jaar cel

Brussel - De correctionele rechtbank van Brussel heeft maandagochtend een directeur bij de Europese Commissie tot vier jaar cel veroordeeld wegens de verkrachting van een jonge juriste in september 2015. De man was hiërarchisch overste van het slachtoffer.

De rechtbank achtte de verkrachting, met de bezwarende factor dat de dader op professioneel vlak autoriteit over het slachtoffer had, bewezen. De dader, een hoge functionaris binnen de Europese Commissie, had wegens een blanco strafblad kunnen rekenen op een straf met gedeeltelijk uitstel, maar die werd hem niet gegund omdat hij alle feiten ontkent. De man pleitte vrijspraak: volgens hem betrof de het seksueel verkeer met wederzijdse toestemming. Hij gaat tegen de straf in beroep.

De feiten dateren van 11 september 2015. De 51-jarige gaf toen een kleine receptie voor zijn medewerkers op zijn kantoor. Het slachtoffer had die receptie eventjes bijgewoond, maar was snel naar haar desk teruggekeerd.

Later die dag werden zij en drie andere secretaressen door de directeur uitgenodigd voor een borrel, opnieuw in zijn kantoor. Tijdens die bijeenkomst had de man de vrouw reeds bepoteld, wat door een getuige werd bevestigd. Na afloop van de dronk, na middernacht, ging de jonge vrouw haar spullen ophalen in haar bureau. De directeur sloot haar op en vergreep zich aan haar.