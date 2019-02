Geflirt met dwergmeisje brengt zware jongen voor rechter

Oostende - Een zware jongen uit Oostende moet zich voor de strafrechter in Brugge verantwoorden voor slagen en verwondingen, smaad, weerspannigheid en vernielingen.

Op 18 februari vorig jaar zette Matthew E. (33) tijdens carnaval de bloemetjes buiten in café De Heilige in Oostende. De fors gebouwde kerel flirtte er met een dwergmeisje dat op een barkruk zat. Toen hij haar kuste, kreeg hij het aan de stok met enkele van haar vrienden, allen leden van dezelfde carnavalsvereniging.

Over wat toen gebeurde lopen de versies uiteen. Volgens de carnavalisten sloeg E. met een glas naar een man die hij vervolgens achternazat tot in de toiletten. Daar sloeg hij met zijn blote vuisten diepe gaten in de toiletdeur.

“Alleen om hem bang te maken”

E. zelf beweert dat een vriend van het dwergmeisje hem sloeg met een glas. “Ik had haar ten dans gevraagd en toen ze van haar barkruk wou komen, had ik plots door dat het een dwergmeisje was”, verklaarde hij maandagvoormiddag aan de rechter. “Ik wist even niet wat gezegd en kreeg plots dat glas tegen mijn hoofd. Ik ben die kerel toen inderdaad gevolgd, maar dat was enkel om hem bang te maken.”

De politie kwam tussenbeide en nam E. mee naar de spoeddienst om de gapende wonde in zijn voorhoofd te laten hechten. Dat ging niet zonder slag of stoot. E. schold de agenten de huid vol. “Ik wou niet naar het ziekenhuis. Ik wou dat ze de kerel die met dat glas tegen mijn hoofd had geslagen, oppakten”, aldus nog E.

Het Openbaar Ministerie vroeg twee jaar cel voor E., die in het verleden al meerdere zware veroordelingen opliep. Zo kreeg hij in 2009 40 maanden cel voor moordpoging en in 2017 kreeg hij nog eens 40 maanden cel omdat hij in 2015 een fataal shot cocaïne had geplaatst bij een vriend. “Hij heeft zijn verleden inderdaad niet mee,” stelde zijn advocaat Dirk Vandamme. “Maar hij blijft erbij dat hij niet degene was die sloeg met het glas. Hij had trouwens een snee in het voorhoofd terwijl de andere snijwonden had aan de handen. Dat lijkt zijn versie toch te bevestigen. Voor de slagen vraag ik dan ook de vrijspraak. De andere zaken betwist mijn cliënt niet.”

De uitspraak volgt op 18 maart.