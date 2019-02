Bart De Wever (N-VA): “Syriëstrijders berechten in land waar ze misdaden gepleegd hebben. In concreto betekent dat Irak”

N-VA-voorzitter herhaalde bij VRT dat hij voorstander blijft van het afnemen van de dubbele nationaliteit. Vervolgens stelt hij dat we Syriëstrijders niet naar ons land moeten halen, maar wel laten berechten waar ze misdaden hebben gepleegd. Indien het zo ver komt riskeren ISIS-strijders daar de doodstraf. “Ik persoonlijk heb daar geen probleem mee”, klinkt het.

Het pleidooi van de N-VA-voorzitter is tweeledig. Enerzijds pleit hij ervoor dat Syriëstrijders met een dubbele nationaliteit de Belgische moeten verliezen. Anderzijds stelt hij voor om ze te berechten in het land waar ze misdaden begaan hebben. “Met het Syrische regime hebben we geen relaties”, klinkt het. Om die reden stelt De Wever voor om Syriëstrijders in Irak terecht te laten staan.

“Irak heeft al veel vervolging van ISIS-strijders gedaan en is daarop uitgerust”, aldus De Wever. “Ik denk dat we Irak moeten motiveren. Ik neem aan dat ook zij vragende partij zijn om aan die mensen gerechtigheid te geven. Ik denk dat Europa ook een stuk verantwoordelijkheid moet nemen voor hun onderdanen en bijvoorbeeld kan tussenkomen in de financiering.”

Syrië-strijders riskeren de doodstraf in Irak. “Die is daar ook al uitgevoerd, dat is niet nieuw”, aldus nog De Wever. “We zouden kunnen proberen te bekomen dat men de doodstraf niet uitvoert voor onderdanen van Europese origine. Dat zou kunnen als dat voor de Europese landen wenselijk is. Ik persoonlijk heb er eigenlijk geen probleem mee.”