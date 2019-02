Tweemaal Duitsland-Engeland in achtste finales Champions League, Atlético treft Juventus

Brussel - Dinsdag (21u) ontvangt Liverpool Bayern München in de heenmatch van de achtste finales in de Champions League. Op hetzelfde moment treedt FC Barcelona aan in Lyon, zonder Rode Duivel Thomas Vermaelen. Een dag later (21u) speelt Atlético Madrid gastheer voor Juventus en neemt Schalke 04 het op tegen Manchester City.

Liverpool, vorig seizoen verliezend finalist op het kampioenenbal, krijgt Bayern op bezoek. De Rekordmeister pakte in 2013 de beker met de grote oren, en is zo het laatste niet-Spaanse team dat de Champions League wist te winnen. De ploeg van reservedoelman Simon Mignolet moet het stellen zonder de geschorste sterkhouder Virgil van Dijk, maar weet zich gesterkt door een opvallende statistiek: sinds 1965 ontving Liverpool 18 keer een Duits team op Anfield, in die partijen trok het geen enkele keer aan het kortste eind. Jürgen Klopp, de Duitse coach van de Reds en voormalig trainer van Dortmund en Mainz, nam het al meermaals op tegen de Duitse kampioen. “Natuurlijk weten we meer over het Duitse voetbal dan over elke andere competitie, maar dat maakt geen groot verschil. Uiteindelijk moeten de jongens het doen op het veld”, zei Klopp in december na de loting.

Barça zonder Vermaelen naar Frankrijk

Lyon krijgt FC Barcelona over de vloer. Afgelopen weekend (1-0 tegen Real Valladolid) beëindigde Barça een reeks van drie opeenvolgende wedstrijden zonder zege. De leider in La Liga hoopt dat Lionel Messi opnieuw zijn duivels ontbindt in de Champions League. De Argentijnse sterspeler is dit seizoen goed voor gemiddeld één doelpunt per wedstrijd en zal de Fransen ongetwijfeld een lastige avond bezorgen. Lyon moet het dan weer stellen zonder de geschorste aanvallende middenvelder Nabil Fekir, dit seizoen al goed voor elf treffers. Jason Denayer is onzeker bij l’OL, hij werd vrijdag tegen Guingamp (2-1 zege) aan de adductoren geraakt. Bij Barcelona ontbreekt Thomas Vermaelen, die een contractuur in het rechterbeen opliep.

Atlético Madrid, dat tweede werd in de CL-poule van Club Brugge, staat in het eigen Wanda Metropolitano-stadion tegenover Juventus. De Oude Dame bereikte in 2017 nog de finale van de Champions League, maar verloor toen kansloos van Real Madrid, dat intussen drievoudig titelverdediger is. Voormalig Real-vedette Cristiano Ronaldo zal een warm onthaal krijgen bij zijn terugkeer in Madrid. Als speler van De Koninklijke scoorde de Portugees 22 keer in 29 wedstrijden tegen Atlético. De Bianconeri zijn in de Serie A op weg naar een achtste opeenvolgende landstitel, na 24 speeldagen tellen ze al 13 punten voorsprong op eerste achtervolger Napoli.

Engels kampioen Manchester City heeft op papier een relatief eenvoudige opdracht in het Ruhrgebied. Schalke 04 staat pas op de 14e plaats in de Bundesliga en bleef zaterdag op 0-0 steken tegen Freiburg. Kevin De Bruyne en co. staan aan de leiding in de Premier League, met evenveel punten als Liverpool. De Reds hebben wel nog een match tegoed. City-aanvoerder Vincent Kompany is sinds begin januari out met een spierblessure.

