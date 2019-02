Pracht en praal tijdens ijzige paardenrennen op bevroren meer van St. Moritz

Polo, rennen en mennen: ook wie geen dierenvriend is, weet wellicht dat paarden meer dan eens de hoofdrol spelen in deze sporten. Maar tijdens de jaarlijkse White Turf in Zwitserland, dat afgelopen weekend plaatsvond, staan ook de toeschouwers centraal. Want zien en gezien worden, daar draait het eigenlijk om op het bevroren meer van Sankt Moritz. Terwijl de paarden en hun berijders (of skiërs!) zich in het zweet werken, trekken de bontjassen, uitgedoste hondjes en exclusieve auto’s de aandacht.