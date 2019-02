Winkeldief verstopt laptop onder duikpak

Brugge / Oostende - De Brugse strafrechter heeft een 44-jarige man uit het Brusselse veroordeeld tot 18 maanden effectieve gevangenisstraf voor twee diefstallen bij Media Markt in Oostende. Bij zijn betrapping werd onder zijn duikerspak een laptop ontdekt.

Op 17 januari werd Mohssin B.C. in de Media Markt in Oostende op heterdaad betrapt door een winkeldetective. “Onder zijn kleding droeg hij een soort duikerspak. Onder dat dievenpak zat een laptop op zijn rug”, aldus procureur Céline D’havé. De winkeldetective herkende de verdachte bovendien van de camerabeelden van een eerdere diefstal. De beklaagde ging op 31 december ook al aan de haal met een laptop.

Mohssin B.C. liep in het verleden al een hele reeks veroordelingen op, onder andere voor heling, vernielingen, smaad en drugsfeiten. In die dossiers werd hij meermaals tot enkele jaren gevangenisstraf veroordeeld. In die omstandigheden vorderde het Openbaar Ministerie opnieuw minstens 18 maanden effectieve celstraf.

Na zijn arrestatie verklaarde de beklaagde dat het duikpak gewoon diende als een soort korset voor zijn rugproblemen. “Ik heb helemaal niets meer. Ik wilde die laptop verkopen om eten te kunnen kopen”, zei hij maandag op zijn proces.

De rechter geloofde geen snars van die uitleg en liet het pak verbeurdverklaren.