Hoe een weggegooid servet 25 jaar later een moordenaar voor de rechtbank krijgt

Een maand geleden gooide Jerry Westrom een gebruikt servet achteloos in de vuilbak tijdens hockeywedstrijd. Hij had er geen flauw benul van dat die daad zijn leven zou veranderen. Nu is de 52-jarige Amerikaan uit Minnesota aangeklaagd voor een moord uit 1993, en dat allemaal door dat ene papieren vodje.

Hij had net een hotdog gegeten, toen Westrom vorige maand een servet nam om zijn mond schoon te vegen. Het stukje papier gooide hij in de vuilbak, zonder te beseffen dat hij in de gaten werd gehouden. Er lagen speurders van een oude moordzaak op de loer, die Westrom al een tijd in het vizier hadden. Dat ene servet was het laatste dat ze nodig hadden om de man te kunnen inrekenen voor een moord van meer dan 25 jaar geleden.

Gruwelijk vermoord

Juni 1993. In de Amerikaanse stad Minneapolis vindt de politie een 35-jarige vrouw, Jeanne Ann Child. Een hoertje dat naakt met alleen haar sokken aan op de grond lag. Het water van de douche stond nog aan, de flat was volledig onderwater gelopen. Rond het lichaam was de vloeistof gemengd met bloed, want de vrouw was door messteken om het leven gebracht. Later zou blijken dat de moordenaar zelfs bleef steken, toen de vrouw al gestorven was.

Speurders kwamen meteen ter plaatse om het onderzoek op te starten. Van onder het dekbed, van op een handdoek, van in een washandje en van op de wc-bril haalden ze een DNA-staal. Al snel werd het duidelijk: alle genetisch informatie leidde naar één persoon. Maar wie de dader was, zou jarenlang een mysterie blijven.

Online oplossing

Tot nu. De moordenaar van Childs zou gevonden worden op dezelfde manier als de beruchte Golden State Killer: met behulp van online DNA-databanken. Dat zijn websites waarop mensen hun eigen DNA kunnen ingeven, in de hoop zo sneller linken te vinden en hun eigen stamboom te kunnen samenstellen. Dergelijke databanken zijn zeer populair in de Verenigde Staten: meer dan 15 miljoen Amerikanen hebben daar hun gegevens al achtergelaten.

Of Jerry Westrom zelf zijn DNA ingaf, of dat familieleden dat deden is niet bekend. Maar wat wel geweten is, is dat de speurders plots op zijn naam terecht kwamen. Dat de zakenman begin jaren ‘90 ook in Minneapolis en het naburige Saint Paul woonde, hielp de zaak niet. Zijn strafblad toonde dat de getrouwde vader van drie kinderen in 2016 opgepakt werd tijdens een prostitueebezoek, wat aangaf dat hij geen schroom had om dames van plezier te bezoeken.

De overeenkomsten tussen Westrom en het profiel van de moordenaar waren zo groot dat de speurders hem in januari begonnen te schaduwen. De ontlading was groot, toen ze de servet in handen kregen. Een labo-onderzoek bevestigde hun vermoedens: het DNA van het sperma en de handdoek uit het appartement van Childs en dat van Westrom kwam overeen. Voorbije maandag werd hij dan ook aangehouden voor de moord op Jeanne Ann Childs.

Onschuldig

En Westrom? Die ontkent, ondanks een tweede positieve DNA-test, in alle talen dat hij iets met de moord te maken heeft. Hij beweert zelfs dat hij nooit in het appartement geweest is en dat hij in 1993 nooit seks heeft gehad. Vrijdag werd hij vrijgelaten op borg en zijn advocaat liet weten dat hij “onschuldig” zal pleiten.

Bovendien wil de advocaat een discussie starten over de onderzoekstechniek die gebruikt is. De speurders gebruikten immers genetische informatie van mensen, die daar op voorhand niet hun toestemming voor gaven. Het is nochtans niet de eerste keer dat er zo gevaarlijke seriemoordenaars opgepakt kunnen worden. Naast de zoektocht naar de Golden State Killer werden er ook zaken in Washington State, Pennsylvania en North Carolina dankzij online DNA-databanken opgelost. Daar staat in de gebruikersvoorwaarden wel vermeld dat de autoriteiten toelating hebben om hun DNA te gebruiken om moord- en verkrachtingszaken op te lossen.