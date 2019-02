Rouwregister Willy Willy ligt niet op gemeentehuis maar in krantenwinkel

Affligem - Omdat het gemeentebestuur van Affligem geen rouwregister legt voor muzikant Willy Lambregt van The Scabs, kunnen fans een boodschap schrijven in een rouwregister dat in de plaatselijke krantenwinkel ligt.

Enkele vrienden van Willy Willy hebben in krantenwinkel Deneef aan de Ternatsestraat 64 in Essene bij Affligem een rouwregister geopend voor de gitarist van The Scabs, die vorige week overleed.

“Maandagmorgen hebben enkele vrienden hier een vaas met witte tulpen, een boek en een foto van hem komen plaatsen en zijn we van start gegaan”, zegt uitbaatster Gina Deneef.

Willy Willy was er vaste klant.

Dat de gemeente geen rouwregister legt, vinden veel inwoners erg jammer en zelfs onbegrijpelijk.

Burgemeester Walter De Donder van Affligem zegt dat de gemeente louter om praktische reden geen rouwregister heeft geopend. “We hebben het overlijden donderdag officieel vernomen. Maar voor je zo een register legt, moet je toch eerst aan de familie vragen of die akkoord gaat. En hij had geen familie meer in onze gemeente. Bovendien is ons gemeentehuis op vrijdagmiddag gesloten. Om maandag pas te beginnen vonden wij al laat. Dus hebben we maar besloten om geen register te leggen”, zegt De Donder.

De uitvaart zal plaatsvinden op woensdag 20 februari 2019 om 14 uur in het crematorium Siesegem, Merestraat 169 in Aalst en is toegankelijk voor het publiek.