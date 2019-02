Personeel staakt tegen vakbond

Turnhout - Meestal is het de vakbond die oproept om te staken maar in de regio Kempen is het voor een keer het personeel dat oproept om het werk neer te leggen uit protest tegen de vakbond. Werknemers zijn boos over het personeelsbeleid bij het ACV.

De personeelsleden van de tien dienstencentra van de christelijke vakbond ACV in de regio Kempen hebben maandag het werk neergelegd, uit onvrede met het personeelsbeleid. De directe aanleiding voor de staking is de overplaatsing van een collega tussen twee kantoren, waarover geen enkel overleg geweest zou zijn.

Het personeel van de dienstencentra in Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout, Westerlo en Zandhoven legde maandag het werk neer. De kantoren in Kalmthout, Heist-op-den-Berg, Geel en Beerse zijn maandag altijd gesloten, maar het personeel daar zou de actie ook steunen.

“Er is een conflict tussen de directie en de dienstverleners over het gevoerde personeelsbeleid”, bevestigt communicatieverantwoordelijke Pieter Holsters van ACV Antwerpen. “Op zo’n momenten is een vakbond ook gewoon een bedrijf waar werknemers het oneens kunnen zijn over het beleid.”

Maandagnamiddag is er een onderhandeling aan de gang tussen de directie en het personeel.