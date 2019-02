Kortrijk - De ABVV en LBC-NVK hebben maandag een optocht gehouden op de site van AZ Groeninge. Ze pleiten er voor meer personeel. "De veiligheid van onze patiënten komt in gevaar", klinkt het. Maar daar is CEO Inge Buyse niet mee akkoord. "We hebben dit jaar geïnvesteerd in 32 nieuwe werknemers, maar jullie zijn niet bereid om rond de tafel te zitten. Dat snap ik niet, en dat is niet de stijl van AZ Groeninge", aldus Buyse.