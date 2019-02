Ontmoetingsruimte ‘t Moment, schuin tegenover de kerk van Meise, is weer open. Nieuwe uitbaters Dieter Van Humbeek en Marina Demol, uit Grimbergen, gaven het interieur een gezellige retrolook en vergasten toekomstige bezoekers op blues- en andere concerten.

Dieter Van Humbeek (59) en Marina Demol (52) wonen in Grimbergen en hebben al jaren een passie voor de jaren vijftig. Hun woning is dan ook helemaal in die stijl ingericht. Nu verhuist het koppel een ...