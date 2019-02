Beluister nu de vijfde ‘Sjotcast’: over Genkse dalen zonder Berge, een rotonde met Thibaut Courtois en het gedicht van Louis van Gaal.

Een nieuwe week, een nieuwe Sjotcast. In deze Podcast van Het Nieuwsblad nemen voetbalredacteurs Gert Gysen en Guillaume Maebe u samen met eindredacteur Lars Godeau mee doorheen de wondere wereld van het voetbal. In aflevering vijf krijgt Gert een rode kaart van Patrick Vanoppen, vertelt Guillaume over een duivenmelkende ex-profvoetballer en ontdekt Lars tot zijn grote spijt dat er naast Benito en Betino dan toch geen Betina Raman bestaat.