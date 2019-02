Minderwaardige rode wijn kreeg in Italië valse etiketten en werd dan als dure Toscaanse wijn in ons land verkocht

Een Italiaanse criminele bende heeft duizenden valse flessen Tignanello op de markt gebracht in ons land en in Duitsland. Ze voorzagen goedkopere wijnen van valse etiketten. Drie verdachten zijn aangehouden. De precieze omvang van het gesjoemel is nog niet duidelijk.

De Europese politiedienst Europol coördineerde het grootschalige onderzoek naar wijnfraude dat al langer aan de gang was. Maar nu zijn negen verdachten ontmaskerd en is al het materiaal in beslag genomen. Drie verdachten zijn door de onderzoeksrechter aangehouden.

Hoe lang het handeltje al aan de gang was, is nog niet duidelijk. Ook niet hoeveel flessen er intussen fors boven de prijs zijn verkocht.

Het was een drukkerij in het Toscaanse stadje Pistoia die alarm sloeg. Een klant vroeg hen om 4.500 etiketten te drukken van Tignanello, voor de jaargangen 2009, 2010 en 2011. Tignanello van de befaamde familie Antinori is een Toscaanse topwijn. De Toscane Tignanello IGT van 2015 betaal je in de betere wijnhuizen gemakkelijk rond de 130 euro per fles. De goedkoopste flessen rond de 80 euro. “De wijn is zo populair dat de vraag, wat België betreft, groter is dan het aanbod”, zeggen wijnkenners.

Tignanello is een bijzonder populaire Toscaanse wijn Foto: rr

De drukker die de bestelling voor de etiketten ontving, rook onraad en waarschuwde de politie. Toen bleek dat de klant onder een valse naam bestelde en dat het bedrijfje waarop het drukwerk moest gefactureerd worden niet eens bestaat, startte een groot onderzoek.

Daaruit bleek dat de bende al minstens 11.000 flessen Tignanello had nagemaakt. Die werden verdeeld in Italië, Duitsland en België. De etiketten waren zeer professioneel nagemaakt in China. Maar ook in meerdere Italiaanse provincies waren onderdelen gefabriceerd. Zoals houten kistjes bijvoorbeeld om de wijn per zes flessen te verpakken.

Etiketten, kurken, flessen, kistjes, kartonnen dozen, alles werd op verschillende plaatsen besteld om geen argwaan te wekken. De bottelmachines stonden in Parma, van waar uit de bende opereerde.

Drie verdachten zijn aangehouden. Onder hen een man van 31 jaar uit de provincie Mantua en zijn 57-jarige moeder. Ze bleken voor hun wijnfraude een bedrijfje dat online sportartikelen verkocht als dekmantel te gebruiken.

Volgens Europol belandden de valse flessen Tignanello ook op de Belgische markt, maar de Europese politiedienst wil niet zeggen welke Belgische wijninvoerder ze in ons land verdeelde. Italiaanse journalisten maken gewag van een Luikse wijnimporteur.

Wie twijfelt of de flessen Tignanello die hij in zijn kelder heeft liggen wel echt zijn, kan er best even mee naar zijn wijnhandelaar gaan die de herkomst normaal gezien kan nagaan.