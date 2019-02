Vaticaan: “Kerk moet confrontatie met monster van kindermisbruik aangaan”

De katholieke kerk moet de moed hebben om de confrontatie aan te gaan met het “monster” van kindermisbruik door geestelijken. Dit heeft de Vaticaanse woordvoerder Alessandro Gisotti maandag gezegd.

Paus Franciscus heeft de voorzitters van alle bisschoppenconferenties ter wereld naar Rome geroepen om van donderdag tot zondag topoverleg te houden over de aanpak en het voorkomen van kindermisbruik in de kerk. Volgens kerknet buigen paus en kerkleiders zich over onder meer de spirituele en juridische verantwoordelijkheden van de bisschop, verantwoording aan de kerkelijke hiërarchie en transparantie. Naast plenaire sessies is er op het overleg ook plaats voor gesprekken in werkgroepen, gebedsmomenten, het beluisteren van getuigenissen van slachtoffers en een verzoeningsliturgie.

“De katholieke kerk moet verstaan dat bisschoppen wereldwijd verantwoordelijkheid dragen voor wat wordt gedaan”, zei de Amerikaanse kardinaal Blaise Cupich, lid van een voorbereidende commissie van het Vaticaan, maandag op een persconferentie. De hoop is van de top een “keerpunt” te maken in de inspanningen om kinderen te beschermen. “We gaan al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat mensen verantwoordelijk, toerekenbaar worden gehouden, en dat er transparantie is, want deze drie elementen zullen kinderen veilig houden”.

LEES OOK. Voor het eerst: paus roept voorzitters bisschoppenconferenties naar Rome voor top over seksueel misbruik

“Wij hebben het engagement van iedereen nodig om het monster (van het kindermisbruik) onder ogen te zien en wij mogen niet bang zijn, indien wij het willen verslaan”, viel de Vaticaanse woordvoerder Alessandro Gisotti hem bij.

Namens slachtoffers zei Peter Isely van de organisatie Ending Clerical Abuse maandag dat paus Franciscus zijn belofte van nultolerantie nu in daden moet omzetten.