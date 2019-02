Beerschot Wilrijk dreigt Alex Maes te missen in eindstrijd Proximus League

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag twee speeldagen schorsing en een boete van 1.000 euro geëist als sanctie voor Alexander Maes. De middenvelder van Beerschot Wilrijk dreigt zo de ontknoping in de tweede periode van 1B te missen.

Alex Maes kreeg zondag op het veld van Lommel (0-2) na een uur een rode kaart onder de neus geschoven wegens een drieste tackle op Soufiane El Banouhi. Voor die overtreding vordert bondsprocureur Kris Wagner nu twee speeldagen schorsing en een boete van 1.000 euro. “In een poging om de bal nog te spelen (nadat hij de bal te ver voor zijn voet had getikt), trapte speler Alexander Maes blijkens het scheidsrechtersverslag vol op het scheenbeen van een speler van Lommel. Dit doet hij met hoge intensiteit, voet van de grond, studs vooruit en met duidelijk gevaar voor zijn tegenstrever”, verklaarde Wagner, die de overtreding als een “brutale fout” kwalificeerde.

Als Beerschot Wilrijk die strafmaat aanvaardt, dan mist de middenvelder de twee belangrijke wedstrijden tegen Roeselare en OH Leuven. Hij keert dan wel terug uit schorsing voor de eventuele promotiefinale. Met nog twee speeldagen te gaan in de tweede ronde van 1B zijn de Ratten verwikkeld in een spannende tweestrijd met KV Mechelen om de tweedeperiodetitel. Beerschot Wilrijk kan ook weigeren, en dan komt de zaak dinsdag voor de Geschillencommissie.