Complottheorieën, een “aandachtszoekster” en gniffelende agenten: waarom het proces-Nemmouche alweer een dag plat lag

Het proces-Nemmouche is vanmiddag dan toch opnieuw kunnen starten. Het werd bijna een hele dag lang “gegijzeld” door een vreemd verhaal. En alweer moest een jurylid worden vervangen.

“Een jurylid (officieel het “zesde” jurylid genoemd, red) heeft vrijdag mensen ontmoet die niet verhoord zijn tijdens het proces en heeft met hen een discussie gehad over dit proces”, zei assisenvoorzitter Laurence Massart vanmorgen. Het jurylid zou daarna zelf op onderzoek zijn gegaan rond de zaak tegen Nemmouche. “Hij heeft dat maandag zelf gemeld aan de politie, waarna ik op de hoogte ben gebracht,” aldus de assisenvoorzitter.

Het jurylid werd daarom gewraakt is en is verwijderd uit de jury. Juryleden mogen immers met niemand praten over het proces dat ze aan het volgen zijn.

Op vraag van de voorzitter heeft de politie het betrokken jurylid ondervraagd.

Vreemd verhaal

Dit is wat de politieman over dat verhoor achteraf vertelde: “Het jurylid heeft verklaard dat hij na afloop van de zitting naar zijn werk is gegaan om te melden dat het assisenproces langer zou duren. Daar werd hij aangesproken door een vrouwelijke collega, die hem iets wou vertellen. In de mannentoiletten vertelde die vrouw daarop dat zij op 24 mei 2014 Mehdi Nemmouche in een wagen had gezien, vlakbij de grote synagoge, in het gezelschap van twee mannen, een blanke die hem bevelen gaf en een gebruinde man.”

Volgens de vrouw leek Nemmouche allesbehalve op zijn gemak. Nemmouche zou daarop uitgestapt zijn, met twee tassen in de handen en zou vervolgens het koppel Riva gevolgd zijn. Nog steeds volgens de vrouw ging ze vervolgens naar de synagoge om daar te melden dat ze “iets louche” gezien had.

“Daar zou ze ook Didier Reynders gezien hebben, wat haar deed vermoeden dat de minister “mee in het complot zat”, ging de politiespeurders verder. (Het is bekend dat Didier Reynders op de dag van de aanslag inderdaad in de buurt van het Joods Museum was. De minister was die middag als één van de eerste omstanders ter plaatse en riep zelf de hulpdiensten op, red.)

De politieman vertelde verder: “Bij haar gesprek met het zesde jurylid was niemand anders aanwezig en volgens het zesde jurylid leek de vrouw erg gestresseerd. Ze zou één en ander nooit eerder gemeld hebben aan de politie, en ook niet aan meester Vincent Lurquin. Dat verwonderde het zesde jurylid omdat de vrouw naar eigen zeggen veel bewondering heeft voor meester Lurquin.”

Volgens die advocaat, die op het assisenproces als burgerlijke partij optreedt, is de vrouw een voormalige cliënte, met wie hij weliswaar al jaren geen contact meer heeft.

Beetje lacherig

Tijdens zijn verhaal over de complottheorie van de vrouw kon de politie-inspecteur blijkbaar niet altijd zijn lach inhouden. Ook verschillende advocaten grinnikten mee. Advocaat Lurquin, voor wie de dame blijkbaar veel bewondering heeft, stelde zelfs: “Vertel het niet aan mijn vrouw of ik krijg problemen.”

Proces hervat

Na de verklaring van de politieman werd de zitting opnieuw geschorst om de partijen tijd te geven standpunt in te nemen. Hun standpunt kwam snel: de vrouw over wie het gaat is een aandachtzoekster en die aandacht heeft ze nu wel genoeg gekregen. Het is niet nodig het proces nog langer stil te leggen.

Vandaag stonden normaal de pleidooien van de burgerlijke partijen op de agenda, die zouden twee weken in beslag nemen.

Op het proces zijn nu al zeven van de twaalf juryleden vervangen. Dat betekent dat er nog vijf op het reservebankje zitten. Gelukkig loopt het proces naar zijn einde, want wat er moet gebeuren als alle reservejuryleden op zijn, is niet meteen duidelijk.