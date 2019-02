Zeker dertien doden bij dubbele explosie in Syrisch rebellenbolwerk

Bij een dubbele explosie in het Syrische rebellenbolwerk Idlib zijn zeker dertien mensen om het leven gekomen, onder wie minstens tien burgers. Zeker 25 anderen liepen verwondingen op, zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Een activist die anoniem wilde blijven, meldde uit de stad dat eerst een bomauto is ontploft. Een tweede bom explodeerde toen de hulpverleners arriveerden. Ook de hulporganisatie Witte Helmen sprak over twee explosies. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is.

Idlib in het noordwesten van Syrië is het laatste bastion waar de rebellen nog verzet bieden. De aan al-Qaida gelinkte militie Hayat Tahrir al-Sham (HTS) controleert de regio. Rusland als bondgenoot van de Syrische regering en Turkije als bondgenoot van de rebellen waren het vorig jaar eens geworden over een bufferzone in Idlib. Die moet een aanval van de regeringstroepen verhinderen.

