The Prodigy en Goose eerste namen voor Suikerrock

Tienen - De Britse dance-act The Prodigy en het Belgische Goose zullen op zaterdag 27 juli op Suikerrock spelen. Daarmee zijn de eerste namen voor het festival in Tienen bekend.

De bands zullen volgens de organisatoren voor een “electrotsunami” zorgen. Suikerrock vindt plaats van 26 tot en met 28 juli in de Tiense binnenstad. Het festival lokt jaar na jaar meer dan 100.000 bezoekers.

The Prodigy is al actief sinds de prille jaren 90 en kreeg wereldfaam met klassiekers als Out of space, Breathe, Firestarter en No Good. Na een pauze van 7 jaar brachten ze eind vorig jaar het nieuwe album No Tourists uit. Ook Goose staat garant voor vuurwerk in het dancegenre en bouwde sinds zijn winst in 2002 in Humo’s Rock Rally een geweldige livereputatie uit.