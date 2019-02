Brandweer woest: “80 uur werkstraf voor rellen op oudejaarsnacht in Molenbeek? We zijn gedegouteerd”

“We hadden een sterk signaal verwacht. Een straf die duidelijk maakt dat dit soort van geweld niet getolereerd wordt. Maar deze sanctie stelt niets voor. We zijn gedegouteerd”, reageert de brandweer op de veroordeling van een 24-jarige relschopper die op oudejaarsnacht in Sint-Jans-Molenbeek werd gearresteerd. Hij komt er vanaf met 80 uur werkstraf.

Meerdere voertuigen van politie en brandweer liepen bij de rellen op oudejaarsnacht in Sint-Jans-Molenbeek schade op. Ruiten sneuvelden, spiegels afgebroken en blutsen in het koetswerk. Alles samen voor duizenden euro’s. Maar nog veel erger dan die blikschade was het geweld dat tegen de hulpverleners zelf werd gebruikt. Politiemensen werden omsingeld, brandweerlui met stenen bekogeld terwijl ze vuilnisbakken, in brand gestoken auto’s en een aantal winkels probeerden te blussen.

LEES OOK. Burgemeester Molenbeek reageert op rellen oudejaarsnacht: “Kerstbomen en vuilnisbakken in brand? Dat is een manier om te feesten”

Een man van 24 jaar die zich tijdens de rellen in Sint-Jans-Molenbeek met geweld tegen de politie had gekeerd en werd gearresteerd, is nu tot een werkstraf van 80 uur veroordeeld. “Belachelijk en absoluut niet in verhouding tot de feiten waarvoor hij zich moest verantwoorden”, zegt vakbondsman Eric Labourdette (VSOA). Hij sluit niet uit dat er in de komende dagen symbolische acties komen. Want de brandweer is het beu. Net als de politie trouwens.

Deze apotheek werd volledig geplunderd Foto: Belga

De twintiger maakte deel uit van een groep van een dertigtal jongeren die de politie in een hinderlaag lokten en hen blokkeerden aan de Leopold II-laan en de Jennartstraat in Molenbeek. Er werden projectielen naar de politiewagens gegooid. De brandweer deelde in de brokken.

Toen de politie de amokmaker wilde oppakken, gedroeg hij zich gewelddadig. Later, in het politiekantoor, bedreigde hij ook agenten. ‘Hij zou een vriend opbellen en die zou wapens leveren om alle flikken te doden...’

LEES OOK. Voor honderdduizenden euro’s schade na rellen op oudejaarsnacht. Wie gaat hiervoor betalen?

Volgens het parket waren die uitspraken bedreigingen maar dat vond de rechtbank niet bewezen. De rechtbank oordeelde wel dat de man zich schuldig had gemaakt aan smaad en weerspannigheid en legde hem een werkstraf van 80 uur op. Het geweld tegen de brandweer en de schade die werd aangebracht aan de brandweerwagens, was op de zitting niet meer dan een vermelding in de rand waard.

En dat zint de Brusselse brandweer niet omdat ze meer en meer met geweld af te rekenen krijgen.

Taskforce

“We voelen ons in de steek gelaten. De rechter had hier een duidelijk signaal moeten geven dat dit niet getolereerd wordt. Maar wat kreeg hij nu: 80 uur douches of toiletten kuisen in een sportclub of zwerfvuil oprapen in het park. Dat is toch te belachelijk voor woorden.”

Na de rellen kreeg de politie een pak kritiek omdat ze onvoldoende voorbereid waren. Bij de politie van Sint-Jans-Molenbeek werd een taskforce opgericht die op basis van camerabeelden nog zo veel mogelijk relschoppers probeert de identificeren om hen toch nog voor de rechter te brengen.

LEES OOK. Hallucinante beelden van plundering apotheek in Molenbeek door relschoppers: “Medicijnen! Medicijnen!”

Maar politie noch gerecht willen voorlopig nog communiceren over hoeveel amokmakers ze intussen al kennen en hoeveel er al ondervraagd zijn. “Het onderzoek loopt nog volop”, laat het parket van Brussel weten.