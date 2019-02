Zeker vier Belgische ISIS-strijders in Koerdische gevangenissen

In de Koerdische gevangenissen in het noorden van Syrië zitten zeker vier Belgische ISIS-strijders. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en wordt bevestigd door de veiligheidsdiensten.

Ook het cijfer van zes strijders doet de ronde, maar bij de veiligheidsdiensten is te horen dat over twee van hen de laatste tijd niets meer vernomen is.

Daarnaast hebben de veiligheidsdiensten ook weet van zeventien Belgische ISIS-vrouwen in het noorden van Syrië. Het aantal kinderen wordt geraamd op een dertigtal - door de conflictsituatie is echter niet altijd duidelijk hoe groot de Belgische link van deze kinderen is. ISIS-kinderen jongeren dan tien jaar die kunnen aantonen dat ze Belgische verwanten hebben, mogen naar ons land terugkeren.

Van goed 150 Belgen in de regio is niet duidelijk waar ze zich bevinden: ze zitten alleszins niet in de kampen en zijn mogelijk gesneuveld. Bij de bevoegde diensten is alvast te horen dat ze niet teruggekeerd zijn richting Europa. “Zij staan internationaal geseind en kunnen niet door de mazen van het net glippen”, klinkt het.

Het afgelopen weekend barstte de discussie rond de terugkeer van Europese ISIS-strijders in Syrië opnieuw los. Aanleiding was een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump, die van zijn Europese bondgenoten eiste dat Europa zo’n 800 strijders terughaalt en in eigen land berecht.

Mocht het zo zijn dat er Belgische ISIS-strijders terug naar ons land komen, dan zullen die door het proactief vervolgingsbeleid bij Justitie onmiddellijk naar de gevangenis worden overgebracht. Die ISIS-strijders zijn namelijk bij verstek veroordeeld, luidt het op het kabinet-Geens.