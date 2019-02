Brandweer moet wel érg grote ‘kat’ uit boom bevrijden

De poema had zich op zo’n vijftien meter hoogte flink in nesten gewerkt. Foto: AP

Het gebeurt wel vaker dat de brandweer een kat uit een boom moet redden, maar het exemplaar waarvoor de pompiers van het Californische Hesperia zaterdag uitrukten, was toch een geval apart...

De brandweermannen van het kleine woestijnstadje moesten even slikken toen ze 'de kat’ in kwestie zagen. Een poema had zich in nesten gewerkt en was op 15 meter van de grond in een boom vast komen te zitten.

Maar de pompiers bewezen dat ze voor geen kleintje vervaard zijn: het dier werd eerst verdoofd en vervolgens met een touw naar beneden gehaald. Daarna mocht de bergleeuw opnieuw beschikken, klinkt het op Facebook.

Poema’s zijn doorgaans ongevaarlijk voor de mens. De voorbije 100 jaar werden in Noord-Amerika minder dan 20 dodelijke aanvallen met deze katachtige geteld, meldt CNN.

