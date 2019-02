22 jaar en al naar China: Oostende laat Nederlandse spits Zivkovic gaan

Brussel - De Nederlandse spits Richairo Zivkovic ruilt Oostende voor de Chinese tweedeklasser Changchun Yatai. Dat maakte de kustploeg maandag bekend.

Zivkovic gold jaren als een groot talent, maar kon ook bij Oostende niet doorbreken. In juni 2017 nam Oostende Zivkovic over van Ajax, dat hem in 2014 bij zijn jeugdclub Groningen wegplukte. Voor Ajax speelde hij in het seizoen 2014-2015 slechts tien wedstrijden. Daarna volgden uitleenbeurten aan Willem II (2015-2016) en Utrecht (2016-2017).

“Soms zagen we wel degelijk flitsen van zijn talent, maar de grote doorbraak bleef ook bij ons uit”, stelt sportief directeur Hugo Broos op de website van Oostende. “Het was geen geheim dat Zivkovic een duur contract had en dat hij mocht vertrekken als er zich een interessante opportuniteit voordeed. Deze transfer komt alle partijen goed uit. KVO recupereert een groot deel van het transferbedrag (1,2 miljoen euro) dat het in 2017 voor hem betaalde en Zivkovic ondertekende in China een lucratief contract. Iedereen gelukkig dus en met de komst van Tom De Sutter anticipeerden wij trouwens al op zijn vertrek.”

Hoeveel er precies werd betaald voor de spits is niet duidelijk, maar eerder sprong een transfer naar het Zwitserse FC Sion af. De ploeg zou 600.000 betalen voor Zivkovic. Dat bedrag bleef de verwachte transfersom.