Slecht nieuws voor Anderlecht: rechterflankspeler Andy Najar is out voor cruciale periode

Het worden cruciale weken voor Anderlecht: kan de Brusselse club zich handhaven in de top zes en zo het ticket voor Play-off 1 verzilveren? Komend weekend wacht meteen de topper tegen Club Brugge maar coach Fred Rutten kreeg slecht nieuws over zijn rechterflankspeler Andy Najar.

“Andy Najar is vier weken out door een spierscheur in de hamstrings”, laat Anderlecht op Twitter weten.

De blessuregevoelige Najar werd zondag in de topper tegen Antwerp voorbij het uur vervangen. De Hondurees gaf zelf aan dat hij niet verder kon.

Andy Najar est forfait pour 4 semaines en raison d'une déchirure à l'ischio-jambier. Prompt rétablissement, Andy!



De opties op de flanken voor Rutten zijn zo zeer beperkt. Ook Ivan Obradovic is nog niet helemaal fit, waardoor zowel op de linkerflank als rechterflank een doublure nodig is.

Anderlecht is momenteel zesde, maar nog lang niet zeker van een plaats in play-off 1. Komend weekend staat de klassieker tegen Club Brugge op het programma.

Programma Anderlecht:

zondag 24 februari: Anderlecht-Club Brugge

zondag 3 maart: Lokeren-Anderlecht

zondag 10 maart: Anderlecht-Kortrijk

zondag 17 maart: Oostende-Anderlecht