Brusselse brandweer klaagt late oproep bij ongeval brommobiel aan

Brussel / Sint-Genesius-Rode - De 112-centrale van Leuven is zwaar in de fout gegaan bij het ongeval met een brommobiel van zaterdagochtend in Sint-Genesius-Rode. De Brusselse brandweer werd volgens Eric Labourdette van liberale overheidsvakbond bij de Brusselse brandweer (DBDMH) veel te laat verwittigd. Hij gaat een klacht indienen bij Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid. Minister van Binnenlandse Zaken De Crem zegt dat onderzoek intussen al heeft uitgewezen dat alles correct is verlopen.

Vrijdagnacht werd in Sint-Genesius-Rode een brommobiel met vier meisjes in aangereden door een SAV. Eerst werd Waals-Brabant opgeroepen, dan de voorpost Delta-Elsene, terwijl de voorpost Eikenbos van de Brusselse brandweer slechts op vijf kilometer van het ongeval verwijderd was, zegt de brandweer nu.

Bij het ongeval kwamen twee meisjes van 18 en 15 jaar om het leven. Zij zaten met nog twee meisjes in een brommobiel, waarvoor men slechts een rijbewijs voor een bromfiets voor nodig heeft. Het voertuig werd aangereden door een terreinwagen toen het van de Steenweg op Waterloo wilde inslaan in de Lindestraat.

Volgens het parket van Halle-Vilvoorde vond het ongeval plaats om 1.05 uur. De zone Waals-Brabant kreeg een oproep van de 112-centrale van Leuven om 1.13 uur voor een verkeersongeval met meerdere gewonden. De zone stuurde twee ziekenwagens. De 100-centrale vroeg het ziekenhuis van Elsene om een MUG te sturen, die om 1.15 uur uitreed. Om 1.27 uur rijdt de Brusselse brandweer vanuit de voorpost Eikenbos-Ukkel uit en is om 1.33 uur op de plaats van het ongeval, zo somt Labourdette de opeenvolgende stappen op. Hij wijst erop dat de voorpost Eikenbos op 5 kilometer van het ongeval ligt, de post Halle op 12 kilometer en de post Eigenbrakel op 11 kilometer.

De vakbondsman hekelt dat de 112-centrale van Leuven de wetgeving niet heeft gevolgd omdat de voorpost Eikenbos van de Brusselse brandweer het dichtste bij lag, en de nodige middelen inzake medische noodhulp en interventiemateriaal er beschikbaar waren.

Daarom gaat Eric Labourdette klacht in dien bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid - beide kabinetten wilden maandag in de late namiddag niet reageren omdat ze de klacht nog niet ontvangen hadden - de bevoegde inspectie van Vlaams-Brabant en de functionele chef van de 112-centrale van Vlaams-Brabant.

Gouverneur wacht onderzoek af

In een reactie laat Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte weten dat hij vooraleer hierover een uitspraak te doen het onderzoek afwacht.

“Het gebeurt wel enkele keren op een jaar dat mensen vragen hebben of de hulpcentrale bij het uitsturen van hulpmiddelen de juiste beslissingen heeft genomen. Dit wordt steeds grondig onderzocht en dat vergt tijd. Men kan immers na een dergelijk onderzoek hierover een uitspraak doen. Naast de theoretische beschikbaarheid van middelen is er bijvoorbeeld de vraag wat er in de praktijk op dat ogenblik effectief beschikbaar was om in te zetten”, aldus De Witte, die het verloop van het onderzoek zal opvolgen.

Alles volgens het boekje

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) laat maandagavond weten dat hij de interventie al laten onderzoeken heeft en zegt dat alles volgens het boekje is verlopen. Dat de brandweer later is opgeroepen is volgens De Crem normaal. Zo lang er geen sprake is dat er personen gekneld zitten in hun voertuig, wordt de brandweer niet uitgestuurd.