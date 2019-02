Alweer dierenopvangcentrum bedreigd met sluiting: politie op zoek naar alternatief voor in beslag genomen dieren

Tielt-Winge - Na bijna vier decennia stopt Willy Desmedt met dierenopvangcentrum de Schakel in Sint-Joris-Winge. Zo verminderen nog maar eens de plaatsen waar dieren in onze regio terechtkunnen.

Al ruim 35 jaar springt Willy Desmedt onmiddellijk in zijn wagen als hij een oproep krijgt om een hond te gaan vangen of een dier moet vervoeren met de dierenambulance. Ook gisteren kon hij tussen twee ritten in onze krant even te woord staan. Daar komt nu, althans voor Willy een einde aan.

Op 31 maart trekt hij de deur van de Schakel achter zich dicht. “Hoewel ik het nog met hart en ziel doe, word ik binnenkort wel 68 jaar”, vertelt Willy Desmedt. “Lichamelijk gaat het allemaal niet meer zoals vroeger, toen pakte ik een hond 9 van de 10 keren. Nu kan ik al blij zijn als dat 3 van de 10 keren is, zonder hulp welteverstaan. Ik stond in al die jaren steeds paraat, al die keren dat ik mijn eten heb laten staan en onmiddellijk ben vertrokken, zijn haast ontelbaar. De politie zou nog graag willen dat ik het blijf voortdoen, maar het gaat niet meer.”

Of de Schakel voorgoed ophoudt te bestaan, is nog niet zeker. “Een overname is zeker mogelijk, maar dat vraagt wel engagement”, gaat Willy verder. “Je moet er heel wat tijd en moeite insteken, en ook af en toe wat geld. We zullen het asiel dus niet aan de eerste de beste overlaten. Ik zou willen dat de Schakel, dat eigenlijk mijn kind is, in bekwame handen terechtkomt. Ik zal het enorm missen, maar ik heb nog andere dingen die me bezighouden. Nu zitten hier nog zes honden en 7 katten, wie er eentje wil adopteren, kan steeds een afspraak maken.”

Alternatieven

Voor het begin van het nieuwe jaar, deden de politiezones Hageland, BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) en Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek nog een beroep op de diensten van Willy. Sinds 1 januari van dit jaar verkleinde Willy zijn werkingsgebied en moest de zone BRT al op zoek naar een alternatief. Binnen de zone Hageland zijn ze ook aan het uitpluizen wat de alternatieven zijn. “We zijn het ook nog maar net te weten gekomen dat Willy stopt”, zegt korpschef van de zone Hageland, Luc Liboton. “We zijn volop aan het bekijken hoe we het vanaf april zullen organiseren. Ondertussen heeft een dierenarts uit Begijnendijk een alternatief aangeboden en dat zullen we zeker bekijken.”

Minder opvang

Het wordt steeds moeilijker om opvang voor dieren te vinden. In onze regio sloot twee jaar geleden ook Animalibus in Aarschot de deuren en kwam de Zorghoeve in Leefdaal onlangs nog in opspraak. Nu dreigt ook de Schakel van het toneel te verdwijnen. In Tienen is nog een dierenasiel en ook opvangcentrum Helpende Dierenpoten in Holsbeek is nog een optie. Daarnaast zijn er volgens adopteereendier.be van de Vlaamse overheid nog verschillende kleinere initiatieven.