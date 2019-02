Bouwonderneming pompt 225.000 euro in MUG-heli

Zeebrugge / Brugge - Bouwgroep Artes Depret zal de West-Vlaamse MUG-helikopter de komende drie jaar sponsoren, goed voor een budget van 225.000 euro. Een flinke opsteker, want de kosten lopen jaarlijks op tot ruim 600.000 euro.

Het blijft voor de MUG-heli een jaarlijkse uitdaging om genoeg fondsen te vinden om uit te vliegen. De kostprijs bedraagt ruim 600.000 euro en ze moeten het vooral doen met private financiering. De meeste West-Vlaamse steden en gemeenten, en zelfs enkele Oost-Vlaamse gemeenten, helpen mee met de financiering, samen met de provincie West-Vlaanderen, maar dat volstaat niet.

Artes-Depret schiet te hulp met een financiering voor minstens drie jaar. Met een bijdrage van 75.000 euro op jaarbasis is de bouwgroep ook hoofdsponsor. De beslissing is ook ingegeven, omdat kinderen twee werknemers van Artes al eens gered werden door de vliegende spoeddienst. Onlangs besliste ook de Zeebrugse havengemeenschap ook te sponsoren met 25.000 euro. Er waren ook tientallen inzamelacties in het kader van Music for Life.

De helikopter rukt op jaarbasis zo’n 600 keer uit en zou naar schatting 40 mensenlevens redden.