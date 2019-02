Burgemeester vraagt vriendin ten huwelijk en steunt meteen ook de plaatselijke middenstand

Deerlijk - Deerlijks burgemeester Claude Croes (CD&V) heeft het Valentijnweekend afgesloten met een origineel huwelijksaanzoek. Hij vroeg zijn vriendin Evelyne Baert ten huwelijk met een gegraveerde tekst in een handtas van de Deerlijkse zussen Feryn.

Acht weken. Zolang liep burgemeester Claude Croes (45) rond met het plan om zijn vriendin Evelyne (43) te verrassen met een huwelijksaanzoek. “Tijdens een opendeurdag bij de zussen Feryn heb ik samen met Evelyne een handtas gekocht. Maar ze wist niet dat ik in de handtas een vraag liet graveren.”

Toen Evelyne zondagnamiddag de handtas kreeg, werd ze overvallen met het aanzoek. In de handtas stond de vraag ‘liefje, wil jij met mij trouwen?’ “Ze zei enthousiast ja”, vertelt de burgemeester.

“We hebben elkaar leren kennen nadat ik op bezoek was geweest bij haar vader en ereburger Dirk Baert die toen sukkelde met de gezondheid. Het klikte meteen goed.”

Het verloofde koppel heeft nog geen trouwdatum. “Dat gaan we nu op het gemak met ons tweetjes plannen. Of we in Deerlijk trouwen? Dat zeker en vast”, aldus de burgemeester. Eerste schepen Bert Schelfhout (Open VLD) zal het koppel dus in de echt verbinden, zoals Croes enkele jaren geleden deed bij Schelfhout. Dat de Deerlijkenaars ook een volksfeest krijgen zoals in Kortrijk toen burgemeester Vincent Van Quickenborne huwde, sluit Claude Croes niet uit.