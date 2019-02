Scheidsrechter schrijft open brief na nieuw dieptepunt: “Met de groeten van een gedegouteerde ref”

Houthulst / Gits -

“In mijn negen jaar als scheidsrechter heb ik al het een en het ander meegemaakt: van ambulances op het veld tot vechtende spelers. Maar dit was een nieuw dieptepunt.” De West-Vlaamse arbiter Thijs Morlion (27) was zodanig geschokt door wat hij afgelopen zaterdag hoorde op het veld, dat hij de match stillegde. En een dag later een open brief schreef. “Met de groeten van een gedegouteerde ref.”