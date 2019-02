Frans (81) verloor de laatste tastbare herinnering aan zijn overleden Yvonne bij verhuizing: "Hopen op verzamelaar uit de streek"

Deinze / Zulte - Frans Vandenabeele (81) is op zoek naar een rouwbrief of een bidprentje van zijn overleden vrouw. Yvonne Colpaert overleed op 18 oktober 1975, maar haar echtgenoot heeft nu geen enkele tastbare herinnering meer van die periode.

“Mijn vrouw stierf aan kanker in het ziekenhuis in Waregem. Ze was pas 40 jaar oud en bijzonder geliefd in haar thuisgemeente Zulte. ‘Mamaatje’ noem ik haar tot op de dag van vandaag”, vertelt Frans, die momenteel in Deinze woont.

“Haar rouwbrief werd in heel Zulte bedeeld, waardoor de hoop groot is dat nog ergens een exemplaar bestaat. Zelf ben ik in 1991 hertrouwd en verhuisd naar Deinze. Wellicht ben ik in die periode alles kwijtgeraakt. Ik zou gelukkig zijn mocht ik opnieuw in het bezit zijn van een doodsprentje van ‘mamaatje’. Het is een ‘mooie’ herinnering, toch.”

Zijn zoektocht is al enkele jaren bezig, maar nu grijpt hij zijn kans via de media. “Ik heb alles afgezocht thuis. Bij familieleden en vriendinnen van Yvonne vond ik geen exemplaar meer terug. Ook de begrafenisondernemer van toen kon me niet meer helpen. Begrafenisondernemers houden maar zo'n tien jaar lang rouwbrieven bij, zeker in die periode. Hopelijk is er toch ergens een verzamelaar uit de streek, een vriend of vriendin die me kan helpen.”

Wie een rouwbrief of bidprentje van Yvonne Colpaert heeft, kan zich melden aan deze redactie via zulte@nieuwsblad.be of bij fransvandenabeele@yahoo.com.