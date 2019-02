Dieven weten precies wat ze willen uit bestelwagens en slaan vliegensvlug toe

Brugge - De politie van Brugge is een onderzoek gestart nadat in verschillende bestelwagens werd ingebroken. De dieven konden telkens dure machines buit maken. In minstens twee gevallen viseerden ze schilders. “Dit is een serieuze streep door de rekening.”

Een dievenbende viseerde bestelwagens en had het telkens op duur werkmateriaal in de laadruimte gemunt. In zeker drie camionettes werd ingebroken. De politie werd verwittigd en is een onderzoek naar de daders gestart. Het is niet duidelijk of het om dezelfde bende gaat, al gaat men daar wel van uit.

Eén van de grootste slachtoffers is schilder Simon Lahaye. Zijn bestelwagen stond afgelopen weekend in de Marguerite Yourcenarstraat in Koolkerke geparkeerd. “Volledig volgestouwd”, zegt hij. “Ik had vrijdagavond alles ingeladen omdat we maandag met een nieuw werk zouden beginnen. Al denk ik niet dat de dieven daarvan op de hoogte waren.”

De inbrekers braken het slot van de laadruimte minutieus open en maakten daarbij bijna geen schade. “Ik merkte het eigenlijk maar op doordat mijn materiaal weg was”, zegt Simon. In totaal maakten ze een achttal dure machines buit, samen goed voor enkele duizenden euro's. “Al het materiaal van het merk Festool, het beste merk voor schilders. Ze wisten dus goed wat ze zochten.”

Heel snel

Simon moest zijn nieuwe klanten al verwittigen, want zonder materiaal kon hij zijn opdracht niet uitvoeren. “Ik heb wat reservemateriaal gekregen van de winkel waar ik alles koop. Maar ik zal niet anders kunnen dan nieuwe spullen kopen. Een behoorlijke streep door de rekening natuurlijk.”

Hetzelfde verhaal klinkt bij Steve Devlieghe, een schilder uit Sint-Jozef. Ook bij hem werd de bestelwagen zowat zonder schade open gemaakt. Daar maakten de daders vier Festool-machines buit. Opvallend: een koersfiets van 3.000 euro lieten ze ongemoeid. “Ze wisten precies wat ze wilden”, zegt Steve. “Op camerabeelden is te zien hoe iemand in geen tijd de bestelwagen open krijgt en in een minuut tijd met het materiaal aan de haal gaat.”