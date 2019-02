Opnieuw vos aangetroffen in “sadistische val”

Lebbeke - Een vos zat in Lebbeke met een voorpoot vast in een metalen strop die boven een rol roestige prikkeldraad geplaatst was. Het Vogelopvangcentrum (VOC) Malderen, dat werd opgeroepen om het dier te helpen, is erg verontwaardigd over de “sadistische val”.

“De roestige prikkeldraad moest ervoor zorgen dat het gevangen spartelend dier zich als het ware verscheurde aan deze draad”, zegt het VOC. “In wiens brein is deze sadistische val ontworpen? Een dierenhater, een psychopaat, een gefrustreerde jager... Er is maar één term om deze val en het gevolg te beschrijven: onmenselijk.”

De organisatie heeft de nummerplaat van een voertuig aan de politie doorgegeven van een persoon die kort voor de komst van het VOC alles wilde meenemen. “We hopen dat de dader kan geïdentificeerd worden en zijn straf zal krijgen.”

Het Vogelopvangcentrum wijst erop dat het de derde keer in acht dagen tijd is dat er ergens in Vlaanderen een vos werd aangetroffen in een val, waarbij de tussenkomst van een opvangcentrum gevraagd werd om het dier uit zijn levensbedreigende situatie te bevrijden.

Het centrum vermoedt dat dergelijke praktijken meer en meer voorkomen.