Zware politieke rel tussen Groen en CD&V in Limburg

Heusden-Zolder - Yasin Gül, voorzitter en schepen van Groen in Heusden-Zolder, staat straks op de CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement. Groen reageert bijzonder boos en eist het schepenambt terug.

Het is een opmerkelijke transfer. Yasin Gül, voorzitter en schepen van Groen in Heusden-Zolder staat straks op de lijst voor het Vlaams Parlement op de lijst van CD&V.

Gül was eerder kandidaat om de Limburgse Kamerlijst van Groen te trekken, maar dat ging niet door. De leden van Groen kozen voor Johan Danen en ook Barbara Creemers als lijsttrekkers voor respectievelijk de Vlaamse en de federale kieslijst. Een beslissing die niet zo best viel bij Gül. Hij had op een verkiesbare plaats gerekend.

Gül maakt er geen geheim van dat hij ambitie heeft en dat ook dat meespeelde. “Groen haalt wellicht maar één zetel in het Vlaams Parlement en mogelijk eentje federaal. Bij CD&V denk ik meer kans te maken. Ik ben een persoon met ambitie. Ik wil dingen realiseren. Het samenleven bevorderen. Mijn droom is niet om volksvertegenwoordiger te worden, maar wel om zaken in beweging te zetten en dat kan beter bij CD&V,” zegt hij aan Het Belang van Limburg.

Visie en ideeën

Zelf noemt hij zijn keuze niet zo verrassend. Gül werd in Heusden-Zolder verkozen op een kartellijst van Groen en CD&V. Hij zegt dat de visie en ideeën van de christendemocraten beter bij hem aansluiten. “Ik wil geen steen gooien naar mijn vroegere partij. Alleen heb ik de voorbije maanden vastgesteld, zowel in de campagne als nadien in het bestuur van Heusden-Zolder, dat CD&V echt mijn partij is”, legt Gül uit. “CD&V kiest voluit voor het samenleven van mensen, maar doet dat met een veel duidelijker kader van rechten én plichten.”

Verder voelt Gül - die ook voor stemmen bij de Turkse gemeenschap moet zorgen - bij CD&V meer een focus op Limburg. “Onze provincie heeft nood aan politici die Limburg verdedigen in Brussel. Het is bijvoorbeeld dankzij CD&V dat de spoorlijn die Heusden passeert eindelijk geëlektrificeerd wordt.”

Groen ontgoocheld

Johan Danen, kopman van de Groenen in Limburg, is ontstemd. ”Ik ben echt ontgoocheld. Gül was drie weken geleden nog kandidaat-lijsttrekker voor onze Kamerlijst. We hebben de afgelopen maanden veel geïnvesteerd in onze groep in Heusden-Zolder. Meyrem Almaci is er zelfs een dag mee op campagne gegaan, dat is niet voor elke afdeling weggelegd. We hebben ook een groep vrijwilligers voor Gül laten werken om hem verkozen te krijgen en hem die schepenzetel te geven. Om dan nu op zo”n manier die groep te laten vallen…”, zegt hij in Het Belang van Limburg.

Danen vraagt dat de schepen zijn mandaat teruggeeft aan de partij zodat Groen een eigen schepen kan aanduiden in Heusden-Zolder. “Ik vraag dat CD&V zijn mandaat teruggeeft aan Groen”, zegt Danen. “Niet alleen zijn schepenpost, maar ook het mandaat van gemeenteraadslid. De eerste opvolger is iemand van Groen, het komt ons toe.”

CD&V ziet het anders

Maar CD&V denkt er niet aan om de bevoegdheden terug te geven. “Iedereen is verkozen op dezelfde lijst en heeft dezelfde signatuur, nl. dat van CD&V-Groen Heusden-Zolder. Of een verkozene of een opvolger nu CD&V dan wel Groen is, maakt dus voor ons gemeentelijk project geen enkel verschil. Er is dan ook geen enkele reden om een mandaat terug te geven, want dat mandaat behoort toe aan CD&V-Groen Heusden-Zolder en daar maakt Yasin uiteraard nog steeds deel van uit.” zegt Isabelle Thielemans van CD&V-Groen Heusden-Zolder in Het Laatste Nieuws.