Om gps te updaten moet motor telkens ruim drie kwartier blijven draaien: “Schandalig als we rekening moeten houden met het klimaat”

Lucien is zeer tevreden over zijn nieuwe wagen, maar de eigenaar heeft één groot punt van kritiek. In enkele maanden tijd moest hij al drie keer zijn gps-kaarten updaten en daarvoor moet Lucien zijn motor laten draaien, telkens zeker drie kwartier lang. “Te gek in tijden dat de brandstof zo duur is en we rekening moeten houden met het klimaat.”

Sinds vijf maanden is Lucien de trotse eigenaar van een Peugeot 3008. De auto bevalt hem zeer goed, maar er is één ding waar Lucien niet bij kan met zijn verstand. “Sinds augustus hebben we de gps al drie keer moeten updaten. De motor moet daarvoor blijven draaien en elke keer duurt de update zeker drie kwartier”, zegt hij tegen RTL Info.

“Het is te gek in tijden dat de brandstof zo duur is en we rekening moeten houden met het klimaat. Het is een schande, niet meer, niet minder. Wat een verspilling.”

Bekend probleem

Bij Peugeot is de situatie bekend. “De motor moet inderdaad blijven draaien om de update uit te voeren”, zegt woordvoerster Elke Vogeleer. “Als je hem uitzet, wordt de update niet uitgevoerd.” Maar je kunt de update ook uitvoeren als je aan het rijden bent, benadrukt Vogeleer. “In de handleiding staat echter zwart op wit dat het aanbevolen is om tijdens die handeling niet te rijden”, reageert Lucien. “En aangezien ik voorzichtig ben, houd ik mij daar aan.”