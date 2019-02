Vrijdag valt vonnis over vrouwenwedstrijd tussen Standard en Anderlecht die compleet uit de hand liep

Het Beroepscomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) doet vrijdag uitspraak over het stopgezette duel tussen Standard Fémina en Anderlecht in de Super League. Dat meldde de KBVB maandag. De Clasico in het vrouwenvoetbal moet mogelijk herspeeld worden.

De competitiewedstrijd van 16 november 2018 tussen Standard Fémina en Anderlecht in Angleur werd bij een 0-1 tussenstand stilgelegd, nadat rellen waren uitgebroken tussen amokmakers van beide ploegen. De match werd op 25 minuten van het einde definitief gestaakt toen mannen in bivakmutsen het veld bestormden. Supporters raakten daarbij slaags.

Het dossier kwam in eerste aanleg voor het Sportcomité. Volgens het disciplinaire orgaan deelden Standard en Anderlecht de verantwoordelijkheid, een replay in Angleur was dan ook de beste oplossing. Paars-wit was het niet eens en tekende beroep aan, met succes. Het Beroepscomité van de KBVB besliste dat de 0-1 stand behouden bleef. Dat was immers de score op het moment dat de match definitief werd gestaakt. Anderlecht kreeg zo de drie punten. Maar de Rouches legden zich daar niet zomaar bij neer, en lieten advocaat Gregory Ernes een evocatiedossier voorbereiden. En begin februari haalde Standard zijn gram, bij gebrek aan motivering van de rechter. De Evocatiecommissie stuurde het dossier terug naar het Beroepscomité, dat wel anders samengesteld moest zijn.

Afgelopen vrijdag hielden de advocaten van Standard en Anderlecht hun pleidooien opnieuw voor het Beroepscomité, dat een week later zijn uitspraak bekend maakt. Het vonnis valt op 22 februari. .