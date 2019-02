Daders die jongeman (23) in coma slaan na verjaardagsfeestje, zonder voorwaarden vrijgelaten

Gits / Staden - Een landbouwerszoon uit Staden belandde afgelopen weekend in coma nadat hij werd aangevallen op een verjaardagsfeestje. Amokmakers gaven hem een vuistslag, waarna E.V. (23) op zijn hoofd viel. Twee 18-jarige daders zijn opgepakt en vrijgelaten.

Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag iets voor vier uur aan feestzaal Blommenhof, vlak bij de kerk in het centrum van Staden. Daar was een verjaardagsfeestje aan de gang van zes meisjes die hun 18-jarige verjaardag vierden.

Op het feest waren alleen familie en kennissen welkom die waren uitgenodigd door de feestvierders, onder wie ook de 23-jarige landbouwerszoon E.V. uit Staden.

Maar twee 18-jarige amokmakers, ook uit Staden, hadden die boodschap verkeerd begrepen. Hoewel ze niet gevraagd waren, daagden ze op bij de zaal en zochten ze problemen.

Vechtpartij met drie gewonden

Iets voor 4 uur, toen het feest op zijn eind liep en de meeste gasten al weg waren, escaleerde de situatie buiten de zaal in een vechtpartij.

“Daarbij werden meerdere slagen uitgedeeld”, zegt Johan Lescrauwaet, procureur van het parket van Ieper. “Drie personen raakten gewond.”

Twee slachtoffers, de zoon van schepen Rik Vanwildemeersch uit Hooglede en J.D. uit Staden, liepen lichtere verwondingen op.

Maar voor E.V. had een vuistslag die hij kreeg nare gevolgen. Hij kwam kwalijk ten val op het hoofd. “Het was heel ernstig, want ik vernam dat het bloed uit zijn oren liep”, zegt de vader van een andere jongen die aanwezig was op het feest.

De hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten E.V. in kritieke toestand over naar het ziekenhuis. Hij lag in een coma en onderging een operatie om de druk op zijn hersenen te verminderen. Volgens zijn familie zou het incident fataal zijn afgelopen zonder die ingreep.

Zinloos geweld

Volgens de ouders van een van de meisjes die haar verjaardag vierde, gaat het om zinloos geweld. De amokmakers, die volgens hen met een achttal personen waren, vielen E.V. en een vriend van hem aan toen de twee de zaal verlieten om naar huis te gaan.

“Het gebeurde inderdaad uit het niets, zonder reden, echt frappant”, zegt Rik Vanwildemeersch. “De jongen die in coma belandde, werd als eerste besprongen en mijn zoon wilde tussenbeide komen. Hij hield er een blauw oog, een dikke wang en een pijnlijke tand aan over.”

Twee daders, allebei 18 jaar, werden opgepakt. Ze zouden geen onbekenden zijn voor de politie en het gerecht, maar dat kon het parket niet bevestigen.

De onderzoeksrechter besliste in ieder geval om hen vrij te laten zonder voorwaarden en zonder hen te verhoren.

E.V. is intussen weer bij bewustzijn. Ook hij zal nog worden verhoord, net als andere getuigen.