Nani verlaat Sporting Lissabon en kiest voor Amerikaans avontuur

De Portugese ex-international Nani verlaat Sporting Lissabon voor Orlando City. Dat maakten beide clubs mandag bekend. Het contract van de 32-jarige winger bij Sporting werd ontbonden, zodat hij transfervrij de overstap kan maken.

Nani keerde in juni 2018 terug naar zijn jeugdclub Sporting, waarvan hij de kleuren ook al van 2005 tot 2007 en in het seizoen 2014-2015 verdedigde. Hij tekende er een contract voor twee jaar. De Portugees van Kaapverdische origine beleefde zijn gloriedagen bij Manchester United (2007-2014), dat hij in 2008 aan de zijde van zijn landgenoot Cristiano Ronaldo aan de eindzege in de Champions League hielp. Daarnaast was hij ook nog bij Fenerbahçe (2015-2016), Valencia (2016-2017) en Lazio Rome (2017-2018 aan de slag.